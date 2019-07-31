Белорусские авторы произведений с 2020 года будут обязаны отдавать 25% вознаграждения в Фонд президента по поддержке культуры и искусства. Об этом говорится в отредактированном законе «Об авторском праве и смежных правах», который вступает в силу через 10 месяцев.

Согласно закону, вознаграждение должны выплачивать изготовители оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений, а также юрлица и ИП, которые ввозят их в Беларусь.

Собирает, распределяет и выплачивает вознаграждение организация по коллективному управлению имущественными правами. Она должна ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, направлять в Фонд 25% от суммы вознаграждения, собранного ею за каждый отчетный год.