Председателем экспертного совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия избран белорусский дипломат – советник Постоянного представительства при Отделении ООН в Женеве Юрий Николайчик, сообщает mfa.gov.by.



КБТО, открытая для подписания 10 апреля 1972 года, является центральным элементом разоруженческого компонента международной системы обеспечения биологической безопасности.

Конвенция запрещает разрабатывать, производить, накапливать, приобретать каким-либо иным образом и сохранять микробиологические или другие биологические агенты или токсины, а также оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов, для использования во враждебных целях или в вооруженных конфликтах.

Итоги работы совещания экспертов лягут в основу решений ежегодного совещания государств-участников КБТО в декабре 2019 года.