Сегодня, 30 июля, официально опубликован так называемый «закон об отсрочках», который вступит в силу через 10 дней.

Во вторник на Национальном правовом интернет-портале опубликован закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Документ был на днях подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, данный документ предоставляет право отсрочки от прохождения военной службы только один раз для обучения в вузах и ссузах.

Ранее в Минобразования сообщали, что в Беларуси планируется предоставлять ряд льгот для поступления для тех, кто отслужил в армии.