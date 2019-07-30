Венгерский лоукост Wizz Air может в 2020 году открыть рейс, который свяжет Будапешт и Минск.

Департамент по авиации Минтранса получил проект меморандума о взаимопонимании от Венгерской авиационной администрации. Он предполагает назначение с сезона ИАТА «Весна-лето 2020» венгерского перевозчика Wizz Air на линию Будапешт-Минск. Сейчас проект согласовывается и должен быть подписан, сообщает БелТА со ссылкой на директора Департамента по авиации Минтранса Артема Сикорского.

Напомним, ранее шла речь об открытии рейса из Гродно. В июне посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора заявил в эфире ОНТ, что на открытие рейса Wizz Air потребуется не менее полугода. Он также говорил, что авиакомпания имеет приглашение в Гродно, но хотела бы летать из Минска.