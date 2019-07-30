Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной, передает БЕЛТА.

«Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается (и Лидию Михайловну втягивают в обсуждение этих вопросов), — сроки проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году — президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщалось, срок полномочий у парламента и президента истекает в один год — 2020-й. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Беларуси сложилась практика, что выборы главы государства не совмещаются ни с какими другими.

В апреле в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году.