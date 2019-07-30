Военный самолет упал на жилые дома в Пакистане. Инцидент произошел в ночь на 30 июля в городе Равалпинди, который граничит со столицей страны — Исламабадом. Об этом сообщает Geo TV.

На месте крушения произошел взрыв, а затем начался пожар. Погибли по меньше мере 17 человек, из них пятеро военных, в том числе пилоты, и 12 — находившиеся на земле. Сообщается также о еще 12 пострадавших, их доставили в больницу.

Модель воздушного судна, а также сколько точно человек было на борту, не уточняется. Во время произошедшего самолет совершал обычный тренировочный полет. Что именно стало причиной падения, пока неизвестно.

Geo TV отмечает, что падения самолетов и вертолетов в Пакистане не редки. Катастрофа с самым большим числом жертв произошла в стране в 2010 году. Тогда пассажирский Airbus 321 авиакомпании Airblue, летевший из Карачи, упал при посадке в Исламабаде, погибли все находившиеся на борту — 152 человека.

В июне сообщалось, что небольшой самолет гражданской авиации врезался в жилой дом в американском штате Северная Каролина. В результате погибли два человека, еще один пострадал.