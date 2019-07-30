Минобр в 2019 году объявил дополнительный набор на бюджетные места, определенные контрольными цифрами приема и оставшиеся после зачисления абитуриентов вакантными. Набор проводится по следующим специальностям:

«Агрономия», «Зоотехния» и «Агрохимия и почвоведение» в Белорусской сельскохозяйственной академии (79 мест). Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по предметам «Биология» и «Химия» от 7 баллов либо справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам;

«Славянская филология» в Белорусском государственном университете (2 места). Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по предметам «Белорусский язык» от 25 баллов и «История Беларуси» от 15 баллов, а также справка о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по предмету «Белорусская литература»;

«Белорусская филология» в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины (2 места). Абитуриентам требуются сертификаты централизованного тестирования по предметам «Белорусский язык» от 25 баллов и «История Беларуси» от 15 баллов, а также справка о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по предмету «Белорусская литература»;

«Информационные системы и технологии» в Полесском государственном университете (3 места, сокращенный срок). Абитуриентам требуются справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по дисциплинам «Основы алгоритмизации и программирования» и «Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение».

Подача документов с 30 июля по 1 августа 2019 года. Зачисление по 3 августа 2019 года.