Умерла одна из первых дикторов белорусского телевидения Вера Ропот, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

Первый выход Веры Ивановны в эфир состоялся в 1975 году. Она работала диктором до 1999-го, а затем стала редактором.

В творческом портфолио В. Ропот — работа над программами «Творцы», «Майстэрня», «Арт-клуб», «Монолог», «Паэтычныя навелы», участие в создании телеспектаклей.

Прощание с легендарным диктором пройдет 30 июля в 17:30 в Никольском храме Свято-Елисаветинского монастыря. Похороны состоятся 31 июля в Мозыре.