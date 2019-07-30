Ученые Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна должна была образоваться через 50 миллионов лет после образования Солнечной системы. Таким образом, естественный спутник Земли оказался старше, чем считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно предыдущим исследованиям, Луна должна была образоваться не позднее 150 миллионов лет после формирования Земли. Однако результаты анализа образцов лунной породы, собранных во время миссии «Аполлона», показали, что спутник сформировался 4,51 миллиарда лет назад.

Ученые оценили количество изотопов гафния и вольфрама. Радиоактивный распад гафния-182 на вольфрам-182 продолжался лишь в первые 70 миллионов лет существования Солнечной системы. Это позволило определить, что расплавленные породы, содержащие эти изотопы, начали остывать гораздо раньше. Таким образом, столкновение Земли с крупным космическим объектом, которое, как считается, привело к появлению спутника, произошло в первые несколько десятков миллионов лет после образования Солнечной системы.