Вчера, 29 июля, Витебский областной суд закончил рассмотрение дела в отношении жителя Витебского района, который обвиняется в убийстве двух пенсионерок.

Сообщается, что прокурор попросил исключительную меру – расстрел.

Напомним, 3 января 2019 года в деревне Присушино стало известно о смерти двух женщин.

В собственном доме были найдены тела двух убитых родных сестер (76 и 78 лет).

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов задержала 49-летнего мужчину, жителя соседней деревни.

Было установлено, что сельчанин время от времени помогал пенсионеркам по хозяйству и знал, где они хранят деньги. По одной из версий, днем 30 декабря прошлого года мужчина проник в дом и стал избивать пожилых женщин деревянной палкой.

От полученных многочисленных травм сельчанки умерли на месте. После чего обвиняемый завладел имуществом и деньгами пенсионерок и скрылся.

Общая сумма похищенного составила не менее 179 рублей.