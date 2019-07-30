Десять лет назад, 30 июля 2009 года, не стало выдающегося белорусского футболиста Юрия КУРНЕНИНА. О нем вспоминает его супруга Татьяна…

Тем, кто помнит «золотые» годы минского «Динамо», представлять Юрия Курненина не надо. Первый советский защитник, забивший три мяча в одном матче, трудяга на поле, в жизни – верный товарищ, не терпящий подлости и несправедливости. Он никогда не просил помощи, зато с себя готов был снять последнюю рубашку. Друзья его называли «хранителем футбольной чести и благородства»…

– Знакомство с Юрой – это, наверное, судьба, – рассказывает Татьяна. – Дело в том, что до этого мне три года снился человек в костюме с усами. И я все гадала: кто это, откуда он появляется в моих снах? А потом однажды собрались идти компанией в баню. Кто-то не пришел, баня сорвалась, и подружка Наташа говорит: «Пошли в гости к моей сестре Вале Байдачной». Муж Валентины – футболист Анатолий Байдачный, но, честно говоря, я футболом не очень-то интересовалась. Немного другие интересы были. Закончила Институт культуры, работала хореографом в ДК Тракторного завода.

И вот приходим мы к Байдачным, и в квартире я встречаю того самого мужчину из моих снов – в костюме и с усами. Это был мой будущий супруг Юрий Курненин. Правда, когда мы стали жить вместе, усы он сбрил. Мол, начинаю новую жизнь.

– А что не так со старой жизнью?

– Когда мы познакомились, то были уже не молоды: мне – 33 года, Юре – 36. Оба побывали в браке, развелись. У меня уже был сын Андрей, у Юры – дочка Катя. Он, кстати, как настоящий мужчина, своей семье оставил после развода трехкомнатную квартиру, а сам переселился в однокомнатную. Там мы и жили.

Свадьбы никакой не было, а официально расписались только через три года, когда в мае 1993 года родилась Кристина. Вдвоем пошли в загс, узаконили отношения, но даже кольца не покупали. Зачем? Мы уже взрослые, повидавшие жизнь люди. Все прошло тихо, по-семейному. Да и с финансами были проблемы, потому что Юра тогда нигде не работал.

– Не было достойных предложений?

– В 1989-м Юра закончил Высшую школу тренеров, позже работал в витебской команде КИМ и брестском “Динамо”, которое в 1992 году завоевало “бронзу”, какое-то время трудился в нижневартовском “Самотлоре”. А затем так получилось, что в работе наступила пауза, и Юра, безусловно, переживал.

Было непросто и в материальном плане. Сдавали в аренду однокомнатную квартиру, я получала после рождения Кристины декретные. Кроме того, было пособие от социальной службы, потому что после развода не подавала на алименты. Что-то даже вязала на продажу. Так и выживали.

– Когда в 1996 году ваш муж стал главным тренером сборной Сирии, поехали вместе с ним?

– Я помню, что накануне ему позвонил бывший одноклубник Миша Вергеенко. Предложение звучало примерно так: “Есть возможность поехать на работу в Сирию, все уже отказались. Может быть, ты согласен?» А зачем отказываться, когда сидишь два года без работы, а хочется и любимым делом заниматься, и семью кормить?!

Сначала в Сирию отправился Юра, затем стали собираться и мы с Кристиной, которой тогда было всего 3 годика. Нужно было делать визы, собирать документы, была какая-то неизвестность. И здесь – снова помог случай! В Институте культуры у нас была педагог, которая преподавала “Искусство балетмейстера». Встречаю ее на улице, завели разговор о том, кто и чем занимается. И та рассказывает: «А я сейчас в Сирию «челноков» вожу. Выгодный бизнес». Так с группой этих самых «челноков» я и попала в Сирию, где мы прожили с дочкой почти год.

– Чужая страна, чужие нравы…

– Со временем привыкаешь ко всему, тем более что в Сирии работали и другие тренеры из Союза – борцы, гимнасты. Меня радовало, что муж при деле, у него глаза горели от работы. Многие говорили, что перспектив у сборной практически никаких нет, но, когда муж вывел команду в финальный турнир Кубка Азии, это было что-то невообразимое. А сколько радости в семье!

Кристина тоже в Сирии быстро освоилась, она была очень коммуникабельной девочкой. Мы жили в панельном доме, который построили французы, на улице, как правило, играли арабские дети. И Кристина с ними тоже бегала, учила арабский язык. А я общалась с женами тренеров, в посольстве брала книги, а через год мы и вовсе отправились домой.

– Финансовое положение в Сирии поправили?

– После Сирии была работа в клубе “Аль-Ахли” из Омана, так что не успела я в Минске устроиться в школу хореографом, как нужно было увольняться. И снова мы с Кристиной – на чемоданы, перелет в новую страну…

Но Оман – это было для нас, как сказка. Когда из Беларуси уезжали, у Кристины волосы не росли, потому что не было денег на мясо, на витамины. А из Омана она уезжала уже кудрявая, как клен. Клуб предоставил бесплатно машину, утром мы с дочкой всегда ездили на океан. Фруктов – завались, зарплата у мужа – приличная и в долларах. Хотя ради справедливости надо сказать, что, например, тренеры-англичане зарабатывали по 15 тысяч в месяц, а специалисты из Союза – в разы меньше. Считалось, что они должны быть довольны и этим. Но, конечно, с белорусскими зарплатами не сравнить, небо и земля. И когда мы вернулись в Минск, то уже могли себе позволить купить за 19 тысяч долларов квартиру в центре города. В те времена это были приличные деньги!

– На дочку у мужа время оставалось?

– Кристинку он очень любил, и когда в Сирии приходил с тренировки, то даже играл с ней в куклы. Приносил в пакетах разные вкусняшки, дочка ему за это музыкальные представления устраивала. Помню, свое выступление она обычно анонсировала так: «Выступает Курненина-папина-мамина». И по-ошла танцевать! На выходные ездили в горы, в Омане в парке мяч гоняли. Юра баловал дочку, иногда говорил мне так: «Дай ей все, чтобы она не плакала». Постоянно покупал игрушки, она в Минск целую сумку их привезла и, как добрый человек, затем все раздарила. Характер – в папу и, кстати, в детстве они внешне тоже были похожи, как две капли.

Когда вернулись в Минск, я снова пошла работать в школу с хореографическим уклоном, в ДК Тракторного завода преподавала в хореографической студии. Кристину тоже отдали на танцы, хотя Юра хотел, чтобы она занималась теннисом. Муж водил ее во Дворец профсоюзов, забирал после занятий, потому что я по вечерам работала. Однако здесь бывали и нюансы. Иногда прихожу домой – нет никого. А Юра вместе с дочкой и своим другом Юрой Пудышевым – на пиво или в «Галерею вин».

– После этого – семейный скандал?

– Да нет, я же понимала, что работа у него тоже тяжелая, иногда хочется и разрядки. К тому же Юра очень болезненно переживал все неудачи, замыкался в себе. Спрашиваю: «Что с тобой?» Молчит. Потом через пару минут: «Зачем я на ваши плечи буду свои проблемы перекладывать?» Он все копил в себе, ему все это тяжело давалось. Когда начинал читать про себя критику в газетах, очень сильно переживал.

Помню, когда работал в минском «Динамо», владелец клуба Юрий Чиж за ничью с какой-то командой отстранил мужа от работы. Тот пришел домой, говорит: «Все, я безработный». Иван Иванович Савостиков позвонил тогда: «Юра, борись! Напиши объяснительную, ты же нормальный тренер». Тот только отмахнулся: «Ничего писать не буду и оправдываться не хочу». Понимаете, он сам себя съедал изнутри. Все отрицательные эмоции не выплескивал, а держал в себе».

– Бывший вратарь «Динамо» Юрий Курбыко как-то сказал, что «Курненин был до боли, до остервенения порядочным, но в то же время ранимым человеком».

– Он весь отдавался только работе, про себя как-то мало думал. Однажды из-за старых травм у него сильно воспалилась нога, начиналась рожа… Я позвонила Пудышеву, он срочно связался с врачом «Динамо». Тот приехал к нам домой, выписал лекарства. Температура была под сорок, а Юра даже ни у кого помощи не попросил.

– Вы помогали мужу, когда тот начинал заниматься самоедством?

– Когда он замыкался, то вообще ни с кем не хотел общаться. Естественно, мог выпить. Отлежится дома неделю – и вроде отпустило.

Я понимала его, потому что сама танцевала, и знаю, что такое эмоции. Победы и поражения, неудачи и промахи, несправедливая критика – это тоже всегда эмоции. Когда Юра закончил Высшую школу тренеров, его хотели взять в «Гомель», но один известный в Беларуси тренер написал, чтобы Курненина не брали. Мол, вспыльчивый и любит выпить. Да и тренеру Юрию Вергейчику из солигорского «Шахтера» некоторые звонили и отговаривали от кандидатуры мужа. А Вергейчик никого не послушал, и команда в том сезоне заняла 3-е место. Одним словом, кто-то к Юре относился хорошо, кто-то не очень, а он, когда видел несправедливость, переживал.

– Когда в 2009 году белорусская «молодежка», которой руководил Юрий Курненин, не совсем удачно выступила в финальном турнире чемпионата Европы, тренера постарались пнуть и многие СМИ, и Федерация футбола…

– Команда тогда сыграла вничью с сербами и проиграла два матча – шведам (1:5) и итальянцам (1:2). В итоге ребята заняли 4-е место в группе и не вышли в полуфинал. В конце июня команда вернулась в Минск, я сразу сказала: «Юра, ты только не читай газеты, там столько грязи…»

А он читал, снова ушел в себя, не хотел ни с кем общаться. Я ему тогда предложила отправиться на отдых, чтобы отвлечься, мы поехали в Адлер. Но его и там не отпускало. Вот общаемся с ним, и вдруг он – р-раз и замолчит. Лицо становилось темное, неподвижное, как будто его загипнотизировали.

– В Адлере вы долго были?

– Около недели. Вернулись в Минск, стали собираться в Палангу, потому что отдых туда запланировали еще зимой. Думала, что Юра с Кристиной поедут, но тот категорично отказался. Мне очень не хотелось уезжать, но 26 июля мы все же отправились в Литву…

– Было какое-то плохое предчувствие?

– Юра мне однажды сказал: «Ты знаешь, я, наверное, как и мой дед, умру в 54 года. Я на него очень похож». А у мужа и на самом деле и дед рано умер, и дядя, и брата в 50 лет хоронили.

Кстати, когда в 2007 году умер брат Юры, об этом сообщила его двоюродная сестра Юлия. Тогда же узнали, что, оказывается, уже прошло два года со дня смерти отца. А муж вообще об этом не знал, ему никто не сообщил.

– Почему?

– Наверное, родственники не хотели, чтобы Юра вмешивался в дележ квартиры в Орехово-Зуево, где жили брат с семьей и отец. Более того! Когда мы с Юрой приехали на похороны брата, оказалось, что и его уже похоронили 9 дней назад. Так что не попрощался он ни с братом, ни с отцом… А через два года после смерти Жени не стало и Юры.

– Кто вам об этом сообщил в Паланге?

– За день до смерти Юра попросил моего сына Андрея, чтобы тот пришел к нему домой. Мол, поговорить «за жизнь». Сын затем рассказывал мне, что они еще никогда так откровенно не разговаривали. Утром Андрей снова пришел к Юре, но тот был уже мертв. Умер во сне, остановка сердца.

А у меня в Паланге и на самом деле было какое-то нехорошее предчувствие. Кристина в ту ночь неожиданно заплакала, я утром пошла в магазин, но была такая слабость, что ничего не смогла купить. А через пару минут раздался звонок, Андрей сообщил печальную новость.

На вечернем автобусе мы помчались в Минск, 31-го были уже дома. Хотя хоронили его только 3 августа.

– Что сказали врачи?

– Острая сердечная недостаточность на фоне стрессов. Все сердце было в тромбах. Юра перенес тяжелую операцию, меняли сустав. После операции ездил в Германию, ему надо было делать уколы для разжижения крови. А он этого не делал. Может, его что-то раньше и беспокоило, так ведь не говорил никому. Никогда!

– На похоронах была почти вся футбольная команда из «золотого» состава минского «Динамо»…

– Они всегда были дружными – и на поле, и вне его. Хотя на поминки ребята не поехали, сказали, что не хотят сидеть за одним столом с некоторыми деятелями из федерации, которая тоже травила Юру после неудачного чемпионата.

Ребята и памятник практически за свой счет поставили, федерация дала не очень много денег. И затем многие передавали деньги, поддерживали и финансово, и морально. Жора Кондратьев, кстати, крестный отец Кристины, постоянно приходил с подарками, Игорь Ковалевич помогал… А вот некоторые, которые считались друзьями Юры, после его смерти, что называется, исчезли с радаров.

– Вам после смерти мужа тоже наверняка было тяжело…

– Очень тяжело. Знаете, я каждый день после этого мыла полы. Каждый день по пять раз! Мне казалось, что это отвлекает, успокаивает… Но депрессии не было. Дочка собиралась поступать, я понимала, что ей нужна моя поддержка. Нужно было жить!

А сегодня Кристинка уже закончила Университет физкультуры, она у меня умница и красавица, работает инструктором по фитнесу и танцует в ансамбле «Крыжачок». Папе за нее не было бы стыдно, если бы он был сегодня с нами…

Фото автора и из личного архива семьи Курнениных.