Постановлением Минтруда и соцзащиты и Минстройархитектуры № 24/33 утверждены Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Документ 30 июля опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

Правила устанавливают требования по охране труда, которые направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий тех, кто выполняет строительные работы, и распространяются на нанимателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Также документом вводятся следующие термины и их определения:

опасная зона (зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в ней, вредных и (или) опасных производственных факторов, риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значения);

работы на высоте — работы, при которых работающий находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

рабочая зона — пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания работающих;

средства подмащивания — устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия и др.

Кроме того, работодатели обязаны обеспечить:

— разработку и принятие инструкций по охране труда;

— проведение инструктажа по охране труда, стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда работающих; прохождение работающими, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, обязательных предварительных медицинских осмотров (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния здоровья;

— прохождение работающими, занятыми на работах с повышенной опасностью, предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

— выдачу работникам средств индивидуальной защиты и контроль за их применением (тем, кто работает по гражданско-правовым договорам они выдаются в соответствии с этими документами).

При выполнении строительных работ на объекте строительства объект несколькими работодателями на основании заключенных договоров подряда каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых сотрудников.

Правила также устанавливают требования к строительным площадкам, участкам работ и рабочим местам, требования безопасности при складировании стройматериалов, а также обеспечение электробезопасности, защиты сотрудников от воздействия вредных производственных факторов, санитарно-бытовое обеспечение и другие.

Также документом разъясняются правила эксплуатации строительных машин и требования безопасности при эксплуатации стационарных машин, средств механизации, подмащивания, технологической оснастки, ручных машин и инструмента, а также к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ и иные.

Постановление вступит в силу с 31 июля.