26 июля 83-летний мужчина вышел из своего дома, пошел в сторону микрорайона Гребенево и пропал. С пятницы по воскресенье специалисты искали пропавшего, однако результата не было, пишет Могилевское областное управление МЧС.

Однако спасатели обнаружили, что на протяжении возможного пути мужчины есть камеры. Специалисты получили доступ к видео, на кадрах которого обнаружили, что в сторону леса пропавший не шел.

В итоге специалисты стали искать мужчину на пойменном лугу, и эта тактика увенчалась успехом — пропавший был найден живым.

Трое суток он без воды и еды был в заболоченной местности, поскольку у него отказали ноги. Мужчине оказали первую помощь, после чего доставили на вездеходе к медикам.

Видео МЧС