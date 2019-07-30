Министерство информации постановлением №2 от 18 июня определило тарифные разряды служащим государственных средств массовой информации, размеры стимулирующих выплат. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

С нового года в Беларуси оплата труда работников бюджетных организаций и приравненных к ним будет производиться по новой тарифной сетке. В ней сокращено число тарифных разрядов. Кроме того, зарплата теперь будет определяться не по тарифной ставке первого разряда, а станет кратной базовой ставке, которая будет определена в следующем году в 180 рублей.

В постановлении Мининформа определена надбавка в размере 20% оклада за специфику работы в юридических лицах, на которые возложены функции редакций средств массовой информации.

Отдельно документом определены тарифные разряды для руководителей учереждения Администрации президента республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь Сегодня», редакционно-издательского учереждения «Издательский дом «Звязда», информационного агентства ВС «Ваяр». Кроме того, Мининформ дифференцировал тарифные разряды руководящих работников СМИ в зависимости от их учредителей: республиканских органов госуправления, облисполкомов, райисполкомов и др. Установлены тарифные разряды и для рядовых работников СМИ, в том числе производящих телерадиопрограммы. Минимальный тарифный разряд рядового сотрудника — седьмой, максимальный — у директоров и главных редакторов — восемнадцатый.

В перечень стимулирующих выплат включены надбавки за сложность и напряженность, за характер труда, за использование созданных произведений, сообщений и материалов, а также надбавка молодым специалистам.