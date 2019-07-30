Кузнецов против Муковозчика

Известный историк, исследователь сталинских репрессий Игорь Кузнецов пытается привлечь к ответственности за клевету автора газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика.

Пока на все его обращения в прокуратуру приходят отказы. Не находит наша милиция (заявление Кузнецова прокуратура переадресовала в РУВД) в опусе автора государственного издания нарушений ни Административного, ни Уголовного кодекса.

Ситуация не нова для Беларуси. Но этот случай весьма любопытен и порождает много вопросов. В своих ответах милиционеры анализируют, что такое честь, достоинство, клевета в публичном выступлении, и делают заключение, что Муковозчик всего лишь высказал свое мнение, а значит, закон не нарушил. У нас же в стране свобода слова! Но не создан ли прецедент? Не дан ли карт-бланш любителям сводить личные счеты, и теперь любой человек может публиковать в СМИ подобные выражения и не нести никакой юридической ответственности?

Но обо всем по порядку.

17 апреля на сайте «sb.by – Беларусь сегодня» появилась публикация Андрея Муковозчика «Лжеисторики. Есть такие «историки», которые поневоле заставляют сомневаться, наука ли она – их история». Лжеисториком автор назвал кандидата исторических наук Игоря Кузнецова. Ученого, безусловно, этот факт возмутил, и он обратился к главному редактору издания Д.Жуку с просьбой опровергнуть распространенные о нем «клеветнические измышления». В этой просьбе ему было отказано. Редакция ссылалась на то, что ни в коей мере не ставила под сомнения деловую репутацию Кузнецова, данная публикация – это мнение автора, а, согласно Закону о СМИ, в Беларуси каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. В то же время в письме сообщалось, что данная статья будет удалена с сетевого издания sb.by. И она действительно была убрана из интернета.

Естественно, публикацию успели прочитать многие, в том числе коллеги, знакомые, родственники и идеологические противники Игоря Кузнецова. Историка такой ответ редакции на его претензию не удовлетворил, и он обратился в прокуратуру Советского района Минска с просьбой привлечь А.Муковозчика к ответственности. «В публикации распространены заведомо неправдивые сведения о том, что кандидат наук Игорь Кузнецов является «лжеисториком», – отметил заявитель. – Эти сведения не соответствуют действительности, унижают мои честь, достоинство и деловую репутацию как кандидата исторических наук, дипломированного специалиста в истории советских репрессий, доцента кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ».

Как отмечалось выше, прокуратура перенаправила заявление Кузнецова в РУВД Советского района Минска, сказав, что это компетенция милиции. Оттуда историк получил ответ, что в результате проверки установлено: оснований для административного процесса по ст.9.2 КоАП Республики Беларусь (клевета) в отношении автора статьи «Лжеисторики» Муковозчика нет. Никаких подробностей о том, как проводилась проверка, Кузнецову не сообщили.

Такой ответ ученого, конечно же, не удовлетворил. И он снова написал заявление в прокуратуру, которое теперь уже было перенаправлено в ГУВД Мингорисполкома, а затем спущено вниз – провести повторную проверку вновь было поручено сотрудникам Советского РУВД.

23 июля Игорь Кузнецов получил очередной ответ из милиции. Правда, стоит отметить, что несколько раньше, 16 июля, в газете «СБ. Беларусь сегодня» появилась статья «Препарация одной диссертации о репрессиях». Ее автор некто Юрий Терех. Герой публикации – несложно догадаться – Игорь Кузнецов. Теперь уже печатное государственное издание задается вопросом, какое отношение к сталинским репрессиям на территории Беларуси имеет ученый, тема кандидатской диссертации которого – массовые репрессии в Западной Сибири в 1930-е годы и защищал ее Кузнецов в Томске в 1992 году. Естественно, за скобками остался тот факт, что на территории Западной Сибири находились на спецпоселении и в лагерях ГУЛАГа более 50 тысяч уроженцев Беларуси, из них более трех тысяч были расстреляны. После успешной защиты кандидатской Кузнецов в 1993 году вернулся в Беларусь и за это время по теме сталинских репрессий в СССР и Беларуси опубликовал в государственных и негосударственных СМИ нашей страны 396 статей, написал 6 книг – «Индекс уроженцев Беларуси, репрессированных в Западной Сибири в 1920–1940 гг.», «Конвейер смерти», «Возвращение памяти» и другие.

Досталось в той газетной статье Кузнецову и за его желание привлечь к ответственности тех, кто публично в СМИ называет его лжеисториком. «И чему такой преподаватель сможет научить студентов? Писать на оппонентов кляузы в прокуратуру и ябедничать в «независимые» СМИ вместо отстаивания своей позиции в дискуссии?» – задается вопросом так называемой Юрий Терех. В такой тональности выдержано все его «сочинение» на тему «Кто такой историк Игорь Кузнецов».

Но вернемся к ответу из Советского РУВД от 21 июля.

На этот раз вместе с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела Игорю Кузнецову пояснили, почему принято такое решение. Сообщалось, что был опрошен А.Муковозчик, который пояснил, что «в опубликованной статье он не распространил ложные, позорящие другое лицо измышления. Так как высказал свое несогласие с приведенными данными Кузнецова И.Н.». Далее милиционеры разъяснили ученому, что такое честь, достоинство и клевета в публичном выступлении, и по сути признали, что в публикации содержатся клеветнические измышления. Однако возбуждать дело в отношении Муковозчика не стали: «В ходе проверки не получено достаточно данных, указывающих на то, что в действиях Муковозчика А.Н. усматривается состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.188 УК Республики Беларусь, поскольку последний высказал свое личное мнение по материалам, предназначенным для распространения, за своей подписью» – резюмировали милиционеры (сохранен стиль оригинала. – Ред.)

…24 июля Игорь Кузнецов снова обратился в прокуратуру Советского района. Он опять просит отменить предыдущее постановление Советского РУВД и направить материалы на дополнительную проверку с целью возбуждения уголовного дела.

Интересно, каким будет ответ на этот раз?

Газета «Народная Воля» за 30 июля.