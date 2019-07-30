По итогам первого полугодия 2019 года впервые за несколько последних лет в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы вошли сразу четыре компании с белорусским капиталом.

Однако, по мнению экспертов, на объемах товарооборота и взаимных инвестиций могут негативным образом отразиться разногласия между политическим руководством двух стран.

К проблеме Белорусской АЭС, которая в последние несколько лет достаточно серьезно осложнила отношения Минска и Вильнюса, на прошлой неделе добавилось отстранение белорусской компании «Белтрубопроводстрой» от тендера на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей.

Хотя, если учесть, сколько проектов реализуют инвесторы из Литвы в Беларуси, а также, сколько белорусских компаний вкладывают деньги в этой стране Балтии, экономическое сотрудничество между соседями развивается довольно успешно.

По данным Государственной налоговой инспекции (VMI) при Министерстве финансов Литвы, по итогам первого полугодия этого года сразу четыре компании с белорусским капиталом попали в топ-500 крупнейших налогоплательщиков этой страны.

Самое высокое место (228-е) среди них оказалось у производителя оптических приборов Yukon Advanced Optics Worldwide. Компания была создана в Лиде и имеет там главную производственную площадку. В начале 2010-х годов ее центральный офис был переведен в Вильнюс. За январь-июнь 2019 года объем ее налоговых выплат в литовскую казну составил 2, 062 млн евро.

274-ю строчку занимает местный дистрибьютор Группы компаний «Содружество», которым владеет семья белорусских граждан Александра и Натальи Луценко. Компания Sodrugestvo Baltija заплатила за истекший период 1,81 млн евро.

После некоторого отсутствия в топ-500 появилась стивидорная компания Biru Kroviniu Terminalas, совладельцем которой является «Беларуськалий». Клайпедский терминал оказался по налогам 286-м, внеся 1,727 млн евро.

Наконец, на 345-й позиции Prekybos namai BMZ-Baltija – торговый дом Белорусской металлургической компании. Эта компания, базирующаяся в Шауляе, заплатила 1,476 млн евро налогов.

В региональных лидерах по налогам находятся еще несколько компаний с белорусским капиталом. Например, санаторий «Белоруссия» в Друскининкае занял в этой администрации пятое место по объемам заплаченных налогов, уступив только центру Aqua, cанаториям Egles и Spa Vilnius , а также отделению международного дистрибьютора товаров по уходу за автомобилями Tobis.