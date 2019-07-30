Аномальная жара, покидающая Европу, направилась в сторону Гренландии. Второму по величине ледниковому щиту планеты грозит рекордное таяние.

Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала результаты наблюдений, согласно которым остров оказался фактически в центре новой температурной аномалии. По данным ООН, за один только июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн льда за счёт поверхностного испарения, при том что до начала лета погодных аномалий на острове не было.

Это привело и к таянию арктических льдов — в середине месяца их площадь сократилась настолько, что едва не побила антирекорд.

С противоположной стороны Ледовитого океана Арктику разогревают лесные пожары в Сибири, а также на Аляске и в Канаде. По данным британской прессы, они уже привели к выделению в атмосферу 120 миллионов тонн углекислого газа. Это больше годового объёма промышленных выбросов большинства стран, и это самый масштабный единовременный выброс с начала века, зафиксированный средствами спутникового наблюдения.