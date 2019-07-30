На сайте Европейского инвестиционного банка появилась информация о подготовке шестого проекта, который данная финансовая организация собирается реализовать в Беларуси.

В частности, речь идет о выделении кредитной линии «Беларусбанку» в размере 85 млн евро для дальнейшего финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

Как указано в информации, проект находится на стадии рассмотрения, то есть доложен еще быть одобрен советом директоров банка, и лишь затем последует подписание договора.

Напомним, ранее «Беларусбанк» уже стал участником подобного проекта с ЕИБ. В ноябре 2018 года он получил для поддержки МСБ линию в 25 млн евро, а «Белагропромбанк» – в 50 млн евро.