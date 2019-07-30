Анна Кубарева победила на юниорском чемпионате Европы (U-18) в Швейцарии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

В ходе турнира белоруска была сильнее сербской теннисистки Анджелы Йокович — 6:4, 6:7(2), 6:3. В третьем круге соперницей белоруски была представительница Венгрии, 29-я ракетка мира в юниорском рейтинге ITF, Адриенн Надь. В упорном трехсетовом противостоянии Анна Кубарева сломила сопротивление более опытной теннисистки — 6:4, 3:6, 6:2. В четвертом круге Анна выиграла у соперницы из Швейцарии Софии Люшер — 6:1, 6:3, а затем была повержена испанка Марта Кустич — 6:3, 6:1. В полуфинале Анна Кубарева отдала только один гейм француженке Людмиле Бенчеих — 6:1, 6:0. В решающем матче за золотую медаль Анна праздновала успех в двух сетах над Кайсой Вильдой Хеннеманн из Швеции — 6:2, 7:6 (5).

В парном разряде дуэт Анны Кубаревой и Виктории Канапацкой завоевал серебряные медали турнира, уступив лишь в финале сверстницам из Польши Веронике Бащак и Мартине Кубке — 1:6, 5:7.

Как отметили в федерации, лучшим достижением в этой возрастной категории для теннисистов из Беларуси было серебро одиночного разряда у Владимира Волчкова в 1995 году.