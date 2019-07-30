Четыре станции планируют открыть в первой половине следующего года, пробный поезд запустят в январе.

На станции «Вокзальная», новой третьей линии минской подземки, завершаются работы по строительству.

Станция «Вокзальная» – единственная в столичном метро с наземным вестибюлем. Сейчас здесь трудятся круглосуточно. Параллельно идёт работа над отделкой. Всё, чтобы успеть в срок.

Андрей Серафимович, заместитель главного инженера тоннельного отряда предприятия «Минскметрострой»: «Будут два пешеходных тоннеля, которые соединят первую и третью линии метро. Пассажиропоток будет разделён на два. То есть при переходе с одной станции на другую пассажиры не будут встречаться. Они будут идти по разным тоннелям. В тоннелях будут как пешеходные зоны, так и зоны с траволаторами, которые будут помогать нашим пассажирам».

Ближе всех к полной готовности – станция «Ковальская слобода». Здесь отделочные работы уже заканчивают. А вот на «Юбилейной площади» к ним пока не приступили. Пока в активной фазе идёт строительство. Сдать четыре станции третьей линии минского метро собираются в первой половине 2020 года. Но пробный поезд запустят уже в январе.