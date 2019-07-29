С таким заявлением выступил сегодня замглавы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Андрей Хмель рассказал о перспективах геологоразведочных работ по поиску золота.

В частности, замминистра говорил о том, что добыча драгоценного металла в Беларуси пока не представляется целесообразной. Как пояснил Андрей Хмель, некоторые запасы золота на территории страны имеются. Но добыча его окажется крайне дорогостоящей.

Учитывая колоссальную стоимость добычи, это пока нельзя считать экономически выгодным, подчеркнул замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды.