В ближайшие дни в Беларуси будет достаточно тепло, но не жарко. Со вторника по четверг осадков в основном не ожидается, а вот с пятницы по воскресенье прогнозируются дожди.

Во вторник 30 июля ночью от +7..+9 по северо-востоку до +18..+20 по юго-западу, днем +17..+23, по юго-западу +24..+28. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу кратковременные дожди, местами грозы.

В среду 31 июля ночью +5..+12, по юго-западу +13..+16, днем +14..+21, по югу местами до +25. В основном без осадков, лишь ночью местами по юго-западу, а днем в отдельных районах по северо-востоку кратковременные дожди.

В четверг 1 августа ночью +6..+13, днем +16..+23, по юго-западу +24..+25. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.

В пятницу 2 августа ночью +8..+15, днем +18..+25, по юго-западу до +27. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман.

В субботу 3 августа ночью +9..+16, днем +18..+25. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.

В воскресенье 4 августа ночью +6..+13, днем +16..+23. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.