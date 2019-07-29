В деревне Вулька Телеханская Ивацевичского района двое парней на мотоцикле наехали на мужчину, оттащили тело на обочину и скрылись, сообщили «Минск-Новости».

Двое приятелей ночью катались на мотоцикле «ИЖ» по деревне. В это время на одной из улиц на дороге лежал 27-летний местный житель. Мотоциклисты наехали на мужчину, но, чтобы замести следы, решили оттащить тело и скрыться. Это увидел житель ближнего дома.

Следующим утром к 18-летнему байкеру постучали сотрудники милиции.

Как сообщили в местной ГАИ, не исключено, что молодому человеку грозит два уголовных дела, в том числе за оставление пострадавшего в ДТП.