В индийском штате Уттар-Прадеш 22-летняя девушка родила ребенка с сиреномелией, или синдромом русалки. Его жизнь оказалась недолгой – меньше чем через час он скончался, передает The Times of India.

Роженицу доставили в медицинское учреждение 27 июля. Роды, по словам врачей, проходили нормально. Однако, когда младенец полностью вышел из чрева матери, медики были обескуражены: ребенок оказался со сросшимися ногами, при этом пол определить не представлялось возможным. Он был очень слаб.

Врачи предложили провести срочную операцию и транспортировать младенца в другое медицинское учреждение, где врачи обладали необходимой для того компетенцией. Но малыш ушел из жизни до того, как родители приняли решение.

Двумя годами ранее ребенок со сросшимися ногами также появился в Индии. Он умер через четыре часа после того, как родился.