В России хотят перезапустить культовые мультсериалы.

Продюсеры «Союзмультфильма» планируют начать создание 3D-версий мультфильмов из «золотой коллекции». Новую жизнь могут увидеть такие культовые персонажи, как «Чебурашка», «Крокодил Гена» и «Попугай Кеша».

Представители студии на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» заявили, что персонажи уже созданы в 3D, но теперь рассматриваются варианты их реализации.

Форум стартовал 11 мая около Судака. Он продлится по 5 октября.

Напомним, что студия «Союзмультфильм» уже выпустила продолжение другого известного и любимого многими мультипликационного сериала «Трое из Простоквашино».