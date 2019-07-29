Федерация профсоюзов Беларуси поддерживает предложение Министерства обороны включать в страховой стаж период срочной службы в армии. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил председатель ФПБ Михаил Орда.

«Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек идет и защищает – призывается, исполняет воинский долг – он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства», — сказал он.

Напомним, что в ходе пенсионной реформы несколько лет назад срочная служба армии, наряду с учебой в вузах была исключена из стажа, который необходим для получения пенсии. Теперь в страховой стаж засчитываются только периоды, в течение которых за белоруса уплачиваются взносы в Фонд социальной защиты населения. За солдат-срочников такие взносы не платятся.

Министерство обороны предложило вернуть период срочной службы в армии в страховой стаж. Однако это предложение не нашло поддержки у ряда госорганов. Ведомство заявило, что «непременно с неуклонной твердостью» будет добиваться принятия своего предложения.

Инициатива Минобороны пока не находит поддержки у Министерства труда и социальной защиты, а также Минфина.