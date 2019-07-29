Новой редакцией Трудового кодекса предусмотрена возможность прописывать в коллективном договоре определенные бонусы для членов профессиональных союзов. Прокомментировал нововведения и рассказал о планах на ближайшую перспективу в эфире телеканала СТВ председатель ФПБ Михаил Орда.

Только за первое полугодие профсоюзы выявили более 21,5 тыс. случаев нарушения трудовых прав. Нанимателям были направлены соответствующие предписания. В 92% случаев эти нарушения удалось исправить. Кроме того, с начала года ФПБ представляла интересы более 80 человек в судах. Порядка 24 незаконно уволенных сотрудников удалось восстановить на работе.

Однако, подчеркнул Михаил Орда, чтобы сократить негативные тенденции, необходимо законодательно сбалансировать, исходя из современной практики, права и полномочия двух сторон — работника и нанимателя. Именно поэтому ФПБ приложил столько усилий, чтобы максимально включить свои предложения в обновленный Трудовой кодекс.

В частности, удалось гарантировать право добросовестных трудящихся на продление контракта на максимальный срок — чтобы пресечь практику краткосрочных контрактов. Еще одна из норм по усилению защиты прав трудящихся, инициированная ФПБ, — лица пенсионного возраста при их увольнении в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта смогут получать выходное пособие. Сегодня им, в отличие от других категорий работников, в этом праве отказано.

Кроме того, федерация профсоюзов поддерживает идею Министерства обороны по включению службы в армии в страховой стаж.

«Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек призывается, исполняет воинский долг, он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства», — сказал Михаил Орда.

Внесены в Трудовой кодекс также нормы, которые не позволяют взыскивать с работников штрафы, налагаемые на организацию.

«Много еще есть вопросов, которые касаются самозанятости. Или дистанционной занятости — это то, что еще предстоит проработать. Необходимо на практике найти приемлемые решения, которые бы защищали человека, — отметил Михаил Орда. — Мы с Парком высоких технологий договорились о том, что в сентябре, не откладывая надолго, проведем для этого рабочую встречу».

Есть, по словам специалиста, и другие вопросы, связанные с особыми условиями труда. «Сегодня проработан вопрос о том, чтобы скорректировать эти понятия, уточнить. Чтобы у человека не страдали его права в этой части. Для того, чтобы, если по состоянию здоровья, когда он работал 20 лет во вредных условиях и решил выйти на пенсию, у него была пенсия не менее 400 рублей. От 380 до 400 рублей. Наши предложения были приняты, с ними согласились в правительстве. Сегодня идет проработка. В ближайшее время, мы надеемся, этот вопрос будет отрегулирован», — отметил председатель ФПБ.