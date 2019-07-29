Навка рассказала о браке с Песковым

Спортсменка замужем за пресс-секретарем Владимира Путина с 2015 года.

Татьяна и Дмитрий познакомились в 2010 году, а через четыре года у них родилась дочь Надя.

Спортсменка довольно редко дает интервью о личной жизни, но на днях она немного рассказала о своем браке с Дмитрием Песковым. По словам Татьяны, одно из главных правил счастливого брака — понять, что идеальных семей не бывает. Важно вместе проходить через трудности и идти дальше.

Навка призналась, что ей до сих пор интересен супруг, его внутренний мир и интеллект. Песков постоянно узнает что-то новое и делится этим с женой.

Мне нравится, что я могу поговорить с ним абсолютно на любые темы, смеяться вместе, гулять. Нам никогда не бывает скучно. Он постоянно узнает что-то новое и делится этим со мной. Я со своей стороны тоже стараюсь постоянно расширять горизонты. В итоге у нас происходит интеллектуальный и энергетический обмен. Мы обмениваемся новостями, обсуждаем свои проекты и, конечно же, наших детей. Вот какая у нас жизнь!

— рассказала Татьяна «Аргументам и фактам».

Татьяна Навка отметила, что брак кардинально не изменил ее жизнь, но вот внимания окружающих стало гораздо больше.

Есть глупые, дурные люди, а может, и специально обученные, которые говорят всякие гадости и безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведется на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том, кто, как и что во мне видит. Главное, что я честна перед самой собой, своими близкими и родными. Я такая, какая есть, никогда не играю, очень не люблю лукавства и никогда не вру ни себе, ни окружающим.

Для Татьяны этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за своим тренером Александром Жулиным, от которого родила дочь. В свою очередь, Песков до встречи с Навкой был женат дважды.