Основанием для ноты протеста стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием неназванного субъекта хозяйствования из Беларуси.

В Вильнюсе вмешательство объяснили «несоответствием интересам национальной безопасности», что в Минске считают “надуманным предлогом”.

“В результате беларуская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта, – сообщает МИД. – Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере. Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран”.

Камнем преткновения в беларуско-литовских отношениях является строительство БелАЭС в Островце. По мнению литовского политолога Витиса Юркониса, лакмусовой бумажкой будущих взаимоотношений Беларуси и Вильнюса (после избрания нового президента Литвы) может стать реакция Минска на приглашение участвовать в перезахоронение останков Кастуся Калиновского нынешней осенью.