Официальный Минск настроен на совместную дальнейшую работу с Европейским Союзом по расширению политического диалога и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с главой Представительства ЕС Андреа Викторин по случаю завершения дипломатической миссии, сообщили в пресс-службе МИД, передает Sputnik.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что за время работы госпожи Викторин стороны смогли активизировать политический диалог.

Помимо этого официальный Минск и Брюссель вплотную приблизились к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.

Глава МИД Беларуси также обсудил с европейским дипломатом задачи двусторонней повестки. «Министром была подчеркнута важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении нашей страны», – подчеркнули в пресс-службе.

Беларусь и Евросоюз нуждаются в начале переговоров по новому базовому соглашению, а также в завершении согласования «Приоритетов партнерства».

При этом в белорусская сторона настроена на дальнейшую работу с Евросоюзом по расширению политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Инициативы «Восточное партнерство» должна наполниться конкретным и полезным для граждан по обе стороны границы содержанием, считают в МИД Беларуси.