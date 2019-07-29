Фото с сайта АиФ Омск

Так уже не первый десяток лет происходит  на славных  белорусских землях Копыльского района.

В 1996 году согласно статистическим данным, в Копыле и Копыльском районе проживало 44 тысячи человек.  В 2006 уже 36 тысяч 223 человека. А в 2018 – 27 тысяч 901 человек.

Ежегодно в Копыльском районе умирает  600-850 человек, и рождается 280- 360 детей. К примеру, в 2017 году коэффициент рождаемости в районе составил 10, 1 на 1000 человек, а коэфициент смертности 21,7 на 1000 человек – самый высокий по Минской области на тот год.  Самым благополучным годом , если брать период с 2010 года, был в этом плане 2015 год. Тогда смертность превысила рождаемость менее, чем в два раза —  20, 8 против 12,5 на тысячу человек. В остальные годы смертность  превышала рождаемость более, чем в 2 раза.   Убыль населения по естественным причинам на Копыльщине одна из самых высоких в Минской области.

В первом полугодии 2019 года в Копыльском районе родилось 95 малышей. Это почти на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период  2018 года и свидетельство тому, что  печальная тенденция уменьшения населения Копыльского района пока тормозить не собирается.  В общем-то, похожая ситуация с рождаемостью, пусть где-то немного лучшая, и во многих других районах Беларуси.

На готовность иметь  детей ментальные установки оказывают определенное влияние. Но еще большее влияние оказывают социальные и экономические факторы.   Среди которых уверенность в завтрашнем дне,  безопасная среда,  материальный достаток в семье, наличие у потенциальных родителей  работы с приличным  заработком — одни из самых важных. То, что нынешние зарплаты особенно уровень зарплат в районных городках и селах не позволяют заводить второго ребенка, а некоторые по причине этого боятся иметь и одного, можно услышать от людей нередко.  Надо менять ситуацию с заработками, повышать оплату за труд,  если государство хочет реального прироста населения за счет рождения детей (при зарплатах родителей, к примеру, в 350- 450 рублей, действительно, крайне  сложно содержать и одного ребенка). И да, потребности и ментальные установки людей изменились. И это необходимо  учитывать.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА