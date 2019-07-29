Так уже не первый десяток лет происходит на славных белорусских землях Копыльского района.

В 1996 году согласно статистическим данным, в Копыле и Копыльском районе проживало 44 тысячи человек. В 2006 уже 36 тысяч 223 человека. А в 2018 – 27 тысяч 901 человек.

Ежегодно в Копыльском районе умирает 600-850 человек, и рождается 280- 360 детей. К примеру, в 2017 году коэффициент рождаемости в районе составил 10, 1 на 1000 человек, а коэфициент смертности 21,7 на 1000 человек – самый высокий по Минской области на тот год. Самым благополучным годом , если брать период с 2010 года, был в этом плане 2015 год. Тогда смертность превысила рождаемость менее, чем в два раза — 20, 8 против 12,5 на тысячу человек. В остальные годы смертность превышала рождаемость более, чем в 2 раза. Убыль населения по естественным причинам на Копыльщине одна из самых высоких в Минской области.

В первом полугодии 2019 года в Копыльском районе родилось 95 малышей. Это почти на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года и свидетельство тому, что печальная тенденция уменьшения населения Копыльского района пока тормозить не собирается. В общем-то, похожая ситуация с рождаемостью, пусть где-то немного лучшая, и во многих других районах Беларуси.

На готовность иметь детей ментальные установки оказывают определенное влияние. Но еще большее влияние оказывают социальные и экономические факторы. Среди которых уверенность в завтрашнем дне, безопасная среда, материальный достаток в семье, наличие у потенциальных родителей работы с приличным заработком — одни из самых важных. То, что нынешние зарплаты особенно уровень зарплат в районных городках и селах не позволяют заводить второго ребенка, а некоторые по причине этого боятся иметь и одного, можно услышать от людей нередко. Надо менять ситуацию с заработками, повышать оплату за труд, если государство хочет реального прироста населения за счет рождения детей (при зарплатах родителей, к примеру, в 350- 450 рублей, действительно, крайне сложно содержать и одного ребенка). И да, потребности и ментальные установки людей изменились. И это необходимо учитывать.