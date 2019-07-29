Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Соловья Геннадия Михайловича — председателем Гомельского облисполкома;

Линевича Анатолия Константиновича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Витебской области;

Гурьянова Александра Евгеньевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Шубского Александра Николаевича — председателем Глубокского райисполкома;

Гуторова Виктора Сергеевича — председателем Шумилинского райисполкома;

Сидоренко Александра Николаевича — председателем Житковичского райисполкома;

Турука Андрея Васильевича — председателем Кормянского райисполкома;

Круковича Евгения Михайловича — председателем Воложинского райисполкома;

Мельника Валерия Викторовича — председателем Любанского райисполкома;

Пилищика Сергея Михайловича — председателем Копыльского райисполкома;

Бутарева Александра Михайловича — председателем Горецкого райисполкома;

Гулого Михаила Владимировича — председателем Кировского райисполкома;

Полонникова Степана Ивановича — председателем Круглянского райисполкома;

Жигуцкого Константина Александровича — председателем Осиповичского райисполкома;

Михалюты Сергея Валерьевича — председателем Славгородского райисполкома;

Власевича Виталия Эдуардовича — главой администрации Первомайского района Бобруйска;

Корчика Дмитрия Александровича — генеральным директором ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»;

Осмоловского Александра Григорьевича — председателем правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;

Кадлубая Александра Владимировича — заместителем министра образования;

Нестеровича Сергея Анатольевича — первым заместителем министра связи и информатизации;

Якобсона Андрея Львовича — заместителем начальника Белорусской железной дороги.