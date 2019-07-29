Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает БЕЛТА.

«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть , — подчеркнул Александр Лукашенко. — Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя».

Глава государства отметил, что, пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. «Люди это видят, — констатировал он. — Надо обратить внимание руководителей, что зарплата — это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост».

В то же время президент обратил внимание, что этот и следующий год в Беларуси особенный: пройдут две избирательные кампании. «Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы, — отметил Александр Лукашенко. — Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне».

По словам главы государства, обстановка в районах, куда направляются новые руководители, в целом стабильная. «Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям, — сказал глава государства. — Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах — тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали».

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что основой политики власти на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. «Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется», — добавил он.