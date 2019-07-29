24 июля, незадолго до запланированной на 27 июля протестной акции у стен мэрии, Алексей Навальный по решению Симоновского суда Москвы получил очередные 30 суток административного ареста (уже второй раз в этом месяце — первый раз он получил 10 суток 1 июля за участие в акции в поддержку Ивана Голунова в День России 12 июня). Вечером 28 июля пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила, что утром того же дня Навального из спецприемника доставили в 64 городскую больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция».

Врач терапевтического отделения 64-й больницы Эльдар Казахмедов заявил, что это был предварительный диагноз, поставленный терапевтом. По его словам, Навального также осмотрела главный иммунолог-аллерголог Москвы, которая поставила ему диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области». Казахмедов назвал состояние Навального «удовлетворительным, с положительной динамикой» и отметил, что политика планируют выписать в понедельник.

Врачи Навального сомневаются в диагнозе

Офтальмолог Анастасия Васильева, лечившая Навального после того, как в апреле 2017 года его облили зеленкой предположительно активисты движения SERB, написала в фейсбуке пост, в котором подвергла сомнению официальный диагноз. Вместе с еще одним лечащим врачом Навального, Ярославом Ашихминым, пишет Васильева, они приехали в 64 больницу и попытались осмотреть своего пациента, однако это сделать им не дал «целый конвой» у палаты Навального.

Тем не менее, по словам Васильевой, им удалось сделать осмотр через приоткрытую дверь. Ее диагноз таков: «Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)». Поскольку никакими аллергиями, по словам Васильевой, Навальный не страдает, он ел ту же больничную еду, что и остальные пациенты больницы и не пользовался никакой новой парфюмерией или средствами гигиены, это может быть «результат повреждающего действия неопределенных химических веществ».

Врач заявила «Дождю», что взяла футболку и волосы Навального для независимой экспертизы; на анализы их, возможно, отправят в Европу.

Васильева также обратила внимание на то, что главврач 64 больницы Ольга Шарапова — депутат Мосгордумы от «Единой России». Однако в разговоре с «Открытыми медиа» Шарапова заявила, что не состоит ни в каких партиях, в Мосгордуму избиралась как независимый кандидат, а Навального привезли именно в ее больницу просто потому, что она находится ближе всего к спецприемнику № 1, в котором он отбывал срок.

Сторонники Навального пришли к больнице, их разгоняет и задерживает полиция

Вечером 28 июля у проходной 64 больницы стали собираться сторонники Алексея Навального. В твиттере московского штаба Навального появилось сообщение с просьбой помнить о том, что в больнице есть и другие пациенты, которым нужен покой и тишина. Как сообщает Baza, собрание сторонников продолжалось недолго — вскоре к больнице подъехал автобус полиции и разогнал стихийный сход, задержав при этом несколько его участников.

«Открытые медиа» пишут, что среди задержанных есть журналисты, юрист Фонда борьбы с коррупцией и председатель профсоюза работников культуры Ольга Булаева. Журналистов после проверки документов отпустили, а остальных задержанных отвезли в ОВД района «Академический».

Обновлено. По данным «ОВД-Инфо», всего у больницы был задержан 21 человек. Большинство из них отпустили из полиции после составления протоколов о нарушении правил публичного мероприятия (несколько человек отпустили без протоколов).