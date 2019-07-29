Госминистр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот назвал брутальное насилие против мирных демонстрантов «ударом по демократии и правовому государству». В партии «Яблоко» требуют проведения экстренного заседания Мосгордумы.

Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) резко осудил действия полиции во время акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Москве. «Брутальное насилие, направленное против мирных демонстрантов» он назвал «ударом по демократии и правовому государству» в заявлении, которое политик опубликовал в ночь на понедельник, 29 июля, на своей странице в Twitter.

По его словам, российское руководство тем самым пренебрегает принципами, за которые оно несет ответственность в качестве члена Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Яблоко» требует экстренного созыва Мосгордумы

Тем временем восемь кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко», в том числе Евгений Бунимович, Елена Русакова и Сергей Митрохин, выступили инициаторами петиции, опубликованной на сайте Сhange.org. Политики требуют созыва чрезвычайного заседания Мосгордумы, «где должны выступить мэр Москвы Сергей Собянин», а также начальник ГУ МВД и ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Москве «с докладом о произошедшем в центре Москвы произволе со стороны силовых структур».ВЦ

На момент публикации материала петицию подписали около 7500 человек

Протесты в Москве

В начале июля Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму 57 независимым кандидатам. В их числе были соратники оппозиционера Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Иван Жданов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков и член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас.

После этого в Москве начались массовые демонстрации с призывами допустить независимых кандидатов на выборы. Последняя из этих акций состоялась 27 июля и закончилась задержанием более тысячи человек. Участвовавшие в разгоне демонстрации бойцы ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью. Почти 80 участников протеста получили ранения. Действия властей по отношению к демонстрантам осудил Евросоюз.

Следующая акция оппозиции за свободные выборы намечена на 3 августа.