Управление Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах проанализировало причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям в организациях Белорусской железной дороги, сообщили в отделе информации ведомства.

«В первом полугодии 2019 года осуждено 5 должностных лиц БЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы: 2 работника – за получение взяток по ст. 430 УК, 2 – за злоупотребление служебными полномочиями по ст. 424 УК, 1 – за дачу взятки по ст.431 УК. В этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток», — рассказали в отделе информации.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что значительное число таких противоправных деяний в структурах БЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров.

«По мнению прокуратуры, этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта», — продолжили в отделе информации.

Как отметили в Генпрокуратуре, анализ показал, что причины такой ситуации – в недостатках системы организации закупок в БЖД и отсутствие должного контроля со стороны руководства организаций за работой подчиненных.

«Профильное управление Генпрокуратуры направило на имя начальника БЖД информационную записку, которая будет детально рассмотрена на заседании антикоррупционной комиссии государственного объединения. В соответствии с изменениями в законодательстве с 2019 года эту комиссию возглавляет непосредственно начальник БЖД», — резюмировали в ведомстве.