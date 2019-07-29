За последние 5 лет внешний долг Беларуси снизился всего на 2 млрд долларов. Высокая долговая нагрузка при низких темпах экономического роста угнетает инвестиционный процесс. При этом она сама становится одной из причин низких темпов роста.

Время высоких темпов экономического роста, как правило, сопровождалось и высокими темпами роста валового внешнего долга (ВВД). Иностранные кредиты являлись важным источником финансирования инвестиций в основной капитал и соответственно роста ВВП. Долг снижался в период рецессии (с 3 кв. 2014 г. по 2 кв. 2017 г.), в после кризисном 2012 году, и, что важно – со 2 кв. 2018 г. по 1 кв. 2019 г. На конец первого квартала 2019 г. он составил 38,7 млрд долларов или 65% к ВВП.

При близких к нулю темпах экономического роста накопленные в предыдущие годы долги тяжким грузом лежат на экономике. Они угнетают инвестиционный процесс. Экономические агенты из-за нехватки средств массово прибегают к рефинансированию долгов. Поэтому долг и держится приблизительно на одном уровне.

При этом часто агентам удается привлекать новые заемные средства на более длительный срок. В результате в последние годы наблюдается снижение краткосрочного ВВД.

Еще один положительный момент – приостановился рост государственного внешнего долга (ГВД). Последний его максимум был отмечен в середине 2017 года. Пока сложно предсказать – или это временная приостановка перед новым витком роста ГВД (подобная той, которая наблюдалась в 2012-2013 гг.), или это начало нового тренда на его снижение.

Чистый внешний долг (ЧВД) Беларуси снижается пятый год подряд. На 1 апреля 2019 г. ЧВД составил 22,7 млрд долларов. Своего абсолютного максимума он достигал 1 апреля 2015 г. (27,5 млрд долларов). С тех пор он снизился почти на 5 млрд долларов или на 17%.

Оценка рейтингового агентства S&P на 05.04.2019 г. составила «В», а прогноз стал стабильным. Свою оценку выставило рейтинговое агентство Fitch. На 28.06.2019 г. прогноз этого агентства также был выставлен как «стабильный». Данная оценка отражает способность страны выплачивать долги и показывает, что в ближайшем будущем сохранится возможность брать долгосрочные внешние кредиты и погашать старые займы. Однако, это не показатель улучшения качества жизни или состояния экономики страны.