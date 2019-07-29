Белорусский байкер врезался в лесовоз в Украине и погиб

Мотоциклист из Беларуси 25 июля 2019 года погиб в Украине в Житомирской области в ДТП с лесовозом.

Произошла данная авария на дороге Могилев-Подольский около 16:40. 37-летний мужчина на мотоцикле Suzuki Bandit столкнулся с лесовозом КАМАЗ, которым управлял 50-летний водитель.

Камаз выезжал на дорогу из леса. Национальная полиция Украины сообщает, что мотоциклиста с травмами доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Возбуждено уголовное дело. Буквально пару километров мотоциклист не доехал до границы РБ.