Депутаты Палаты представителей готовят к рассмотрению проект закона о ратификации договора между Беларусью и Польшей о социальном обеспечении, сообщил БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Договор подписан в феврале во время официального визита в Варшаву парламентской делегации во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Основная цель — урегулировать вопросы социальной защиты граждан, работающих (работавших) и проживающих на территории двух стран, обеспечить белорусам и полякам возможность формирования социальных (пенсионных) прав. Как пояснил Олег Левшунов, речь идет об уплате страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«Уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу, независимо от их места проживания», — отметил Олег Левшунов. Соответственно договор регулирует назначение социальных выплат, обусловленных страховыми взносами, — пособий по временной нетрудоспособности и материнству, по безработице, пенсий, выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пособия на погребение.

Что касается пенсий, то их Беларусь и Польша будут назначать за стаж, приобретенный в соответствии с законодательством на своей территории. Пенсионное обеспечение основано на пропорциональном принципе. При необходимости приобретенный в двух странах стаж может суммироваться. Деньги будут выплачивать в стране проживания пенсионера. Договором предусматривается возможность пересмотра пенсий, назначенных до его вступления в силу, в том числе если при их назначении не был учтен стаж, приобретенный на территории другого государства», — добавил парламентарий.

Пособие по безработице будет назначаться и выплачиваться по законодательству государства проживания, а по временной нетрудоспособности и материнству – по закону страны, где человек застрахован на момент приобретения права на их получение. Выплаты в связи с производственными ЧП или профессиональными заболеваниями будут назначаться по законодательству, которое действовало в отношении работника на момент несчастного случая или выполнения работы, приведшей к болезни, пособия на погребение – по закону страны, которое распространялось на человека на момент его смерти.

Для реализации договора стороны заключат межведомственное административное соглашение, регулирующее процессуальные и процедурные вопросы взаимодействия компетентных учреждений по назначению и выплате пенсий и других социальных выплат.

Международные договоры, закрепляющие принцип пропорциональности при назначении пенсий, Беларусь к этому времени заключила с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном, Чехией и Эстонией.