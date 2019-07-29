Один из основателей и CEO белорусской ИТ-компании Qulix Systems Алексей Макаров вошёл в Технический совет Forbes. Это мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров крупнейших международных компаний, сообщает Dev.by.

— Вступление в Технический совет Forbes — это возможность поделиться с мировым сообществом опытом, знаниями, навыками и экспертизой в сфере ИT-бизнеса, накопленными за два десятка лет истории Qulix Systems, — сообщил Алексей Макаров.

В настоящий момент Совет включает в себя более 2 тысяч участников из таких организаций, как Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM, Intel и многих других.

Основная идея сообщества — дать возможность каждому его члену получить доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег из других городов и стран. Участники Технического совета пишут для Forbes статьи на техническую и бизнес-тематику, обсуждают на платформе вопросы бизнеса, могут найти новые контакты и общаться напрямую с топ-менеджерами компаний из разных стран.