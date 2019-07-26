25 июля в центре Минска торжественно открыли виртуальный памятник айтишнику, сообщает NewsBel.by.

Открытие необычного памятника приурочено ко Дню системного администратора.

Инициатором установки виртуального памятника стал облачный провайдер и технический администратор белорусских доменов hoster.by. Чтобы увидеть памятник сисадмину, необходимо установить приложение Minsk Monument AR и через камеру смартфона посмотреть на вмонтированный в тротуар 80-сантиметровый куб с QR-кодом на ул. Комсомольской, 12.

Выглядит памятник как филин, держащийся за компьютерную мышь.