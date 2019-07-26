На Национальном правовом интернет-портале опубликованы законы об изменениях в Уголовный кодекс и закон «О противодействии экстремизму». Они вступают в силу с 1 февраля 2020 года.

В Уголовном кодексе уменьшается нижний порог наказания по частям 2 и 3 антинаркотической статьи 328, с пяти до трех и с восьми до шести лет.

Также вводится уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга и использование его без ведома спортсмена.

Поправки в УК предусматривают и уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Что такое реабилитация нацизма определяется в законе «О противодействии экстремизму».

Поправками в закон вносится определение нацизма, а также нацистской символики и атрибутики. К последней относится символика, которая использовалась «НСДАП, Национальном фашистской партией Италии, другими государственными, военными и иными структурами либо организациями, сотрудничавшими с такими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны, если такие структуры и организации признаны преступными либо виновными в совершении преступлений приговором Международного военного трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала, а равно изображения лиц, признанных виновными этими трибуналами».

Под реабилитацией понимаются публичные, либо совершенные с использованием публично демонстрируемого произведения, или СМИ, или интернета, или иной информационной сети действия. Они могут выражаться в оправдании идеологии и практики нацизма, признании их правильными, нуждающимися в поддержки и достойными подражания, а также распространение идеологии нацизма. Также под реабилитацией понимается одобрение или отрицание преступлений нацизма, установленных трибуналами. Кроме того, под определение попадает прославление или оправдание лиц и структур, либо организаций, признанных трибуналами виновными либо преступными . Перечень данных структур будет определяться МВД по согласованию с КГБ и Национальной академией наук.

Законом запрещаются реабилитация нацизма, пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения.