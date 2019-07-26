Соответствующая инициатива исходит от ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

Как предлагает руководитель госучреждения Наталья Гринцевич, в магазинах Беларуси необходимо запретить бесплатные пластиковые пакеты.

Кроме того, следует ограничить использование одноразовой посуды в соответствии с директивой №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которая предусматривает меры, направленные на поэтапное уменьшение объемов упаковки из полиэтилена.

Директор госучреждения Наталья Гринцевич говорила на эту тему в ходе встречи с премьер-министром Беларуси.