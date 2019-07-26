48-летний Святослав Ярмоленко – музыкант ансамбля «Сябры» и сын народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко на днях загадал ребус для поклонников этой знаменитой семьи. В соцсетях он опубликовал фотографию свадьбы молодого человека и чернокожей красавицы, сопроводив ее текстом: «Мой старший сын женился! Тем самым расширив границы нашей многонациональной семьи! Теперь к род-

ным для нас русскому, белорусскому, украинскому, английскому и идиш прибавился и

испанский язык! Sandra Caicedo, добро пожаловать в нашу семью!».

Точки над «і» расставил Анатолий Ярмоленко:

– Конечно, это не мой внук. Это сын Аллы Сандлер – супруги Святослава, от первого брака, – рассказал нам Анатолий Иванович. – Он уже достаточно взрослый молодой человек, ему 25 лет и семья, конечно, считается с его выбором. Насколько мне известно, невеста Симона из Колумбии. Свадьба состоялась в США, где живет Алла Сандлер. Присутствовал на торжестве, конечно же, и Святослав.

К слову, супруга Святослава Ярмоленко имеет белорусские корни. Алла Сандлер родом из Бобруйска. В 1994-м она уехала из Беларуси в США вместе с первым мужем и 10-месячным сыном. В 1998-м занялась организацией концертов в США и Канаде музыкантов и артистов из бывшего СССР. Среди исполнителей, которых привозила Алла, был и ансамбль «Сябры». Так в 2008 году она познакомилась со вторым мужем Святославом Ярмоленко. В 2012 году Алла стала петь сама, взяв сценический псевдоним Славина в честь супруга. В прошлом году в пригороде Балтимора невестка Анатолия Ярмоленко открыла собственный ресторан.

– Святослав сейчас живет на две страны, – говорит Анатолий Ярмоленко. – Работает

и у нас, и делает проекты с Аллой в Америке. Они очень активно там работают в сотрудничестве с нашим посольством в США….