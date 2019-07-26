Состояние здоровья пострадавшего в Турции белорусского дипломата улучшилось. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«В настоящее время наш дипломат уже находится в сознании, его состояние улучшилось, разрешены свидания с семьей», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства. — Ожидаем, что сегодня он будет переведен из реанимации». Пресс-секретарь МИД также сообщил, что, по прогнозам, лечение дипломата займет длительное время.

Планируется, что на днях пострадавшего посетит посол Беларуси в Турции.

Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.