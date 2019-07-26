В Беларуси ряд агентств выступили с инициативой брать деньги с туриста за консультацию. Это не цель заработать на туристе, а лишь способ отсеять клиентов-скидочников, объясняют свое решение турпрофи. Но как отнесутся к нововведению сами туристы?

Если несколько лет назад платные консультации для туристов считались чем-то необычным, то сегодня они могут прочно войти в практику большинства белорусских турфирм.

Как ранее сообщил сайт Республиканского союза туристических организаций (РСТО), турагентство «Райдо» разместило объявление, в котором говорится о том, что с 1 июля этого года подбор тура для тех туристов, кто обращается в агентство впервые, будет платным – 50 рублей. В случае оформления тура эти деньги будут включены в стоимость, если же клиент купит предложенный вариант в другом месте, – потрачены на успокоительное для менеджера.

«К сожалению, часто приходится работать бесплатно, потому что турист, подобрав у нас тур, уходит в то агентство, где ему дают большую скидку. Это абсолютно неправильная ситуация, которая толкает белорусский туристический рынок в пропасть, лишая профессионалов возможности нормально зарабатывать!» – объяснила свое решение руководитель турагентства Ольга Михайловская.

Какой точки зрения по этому вопросу придерживаются в других турагентствах, узнавал «Ежедневник».

Мнения турагентств

«Когда турист обращается в турфирму за консультацией, и ему подбирают подходящий вариант отдыха, учитывая все индивидуальные потребности клиента, и когда он затем с подобранным результатом обращается в другие агентства, это, по меньшей мере, некрасиво и несправедливо по отношению к первому агентству», – уверен руководитель туристической компании «Вояжтур» Евгений Сазыкин.

Поэтому, считает специалист, консультация менеджера по туризму должна быть оплачена, как и консультация врача, юриста и т.д.

«Мы ведь не магазин… Компании продают свои знания, способности, время», – продолжил он.

Представитель туротрасли отметил, что сейчас все агентства располагают системами подбора тура на сайте. Поэтому если клиент самостоятельно может себе подобрать тур, потом приехать в офис, чтобы его купить, то ему такую услугу, понятно, оплачивать нет необходимости. Также такую услугу никто не будет предлагать постоянным клиентам.

В свою очередь руководитель туристической компании «Атлас мира» Артем Кубарев обратил внимание на тот факт, что после отмены лицензий в Беларуси открылось много турфирм, работающих непрофессионально, которые только и умеют, что завлекать туристов скидками.

«Я сам знаю истории, когда из таких «агентств» отправляют туристов в турфирмы, где работают профессионалы. Туристам говорят, что мол, сходите туда, вам там сделают подбор тура, а потом приходите к нам, мы вам продадим его со скидкой», – поделился специалист.

Чего хотят добиться турагентства?

«Основная цель введения платных консультаций – отсеять клиентов, которые, скажем так, пользуются профессиональными агентствами как консультационным центром, а потом покупают тур у других. И второе, это экономия времени. Честно, иногда просто обидно за своих менеджеров, потому что порой им просто не хватает времени на постоянных клиентов», – подчеркнул Артем Кубарев.

«Прежде всего, нужно понимать, что это не цель заработать на клиенте, не нажиться на нем, основное – это избавиться от клиентов-скидочников, – также полагает Евгений Сазыкин. – Сотрудник компании готов тратить больше времени на того туриста, кто платит и кто действительно заинтересован в подборе тура и его покупке, а не на того туриста, который обратился в 10 агентств, и когда шанс покупки минимален. Таково мнение многих коллег».

А что туристы

«Данная практика уже внедрена. У многих туристов она даже находит отклик. Меняется отношение к покупке тура у клиента, оно становится более осознанным. А недовольны будут в первую очередь те, кто привыкли отправлять одинаковый запрос сразу в 5-10 агентств. Те же, кто нацелен на покупку тура, постоянные клиенты, они, я думаю, не будут против», – предположил Евгений Сазыкин.

Данная мера также позволит ценить работу сотрудников туротрасли, потому что эта работа достаточно сложная, добавил турпрофи.

«Она заключается не только в продаже и подборе тура, но и в обслуживании. Ведь работник турфирмы должен быть готовым 24 часа в сутки решать любые проблемы клиентов, разрешать форс-мажорные ситуации», – отметил он.

Артем Кубарев согласен с коллегой.

«Я всегда стараюсь объяснять своим клиентам, что цена не главное, есть еще сервис, сопровождение, надежность и компетенция», – сказал он.

«Я видел комментарии к данной теме в интернете: все хотят бесплатно. Но так не бывает», – подчеркнул специалист.

Артем Кубарев уверен, что и для клиента, и для агентств, и для туротрасли в целом будет лучше, чтобы турист руководствовался при выборе тура не только ценой, но и другими параметрами.

Ситуация со скидками критическая

Нужно сказать, что в Беларуси действительно в последнее время открылось много турагентств, которые завлекают туристов большими скидками, тем самым подрывая доверие ко всей отрасли.

Евгений Сазыкин назвал ситуацию, связанную со скидками, на рынке почти критической. По его словам, она способствует тому, что компании занимаются мошенничеством, потому что они не могут выжить в условиях непрерывного жесткого демпинга со стороны коллег, друг друга, и сами продолжают в этом участвовать.

«Нужно понимать, что компании, говорящие, что готовы подбирать тур бесплатно, будут подбирать тур на том уровне, которого так опасаются клиенты», – сказал он.

«Вопрос ведь в чем: в каком государстве мы хотим жить? В государстве скидочников-непрофессионалов или мы все хотим получать компетентные консультации от профессионалов, от тех сотрудников, которые инвестировали в свои знания?», – заключил представитель туротрасли.

В качестве резюме стоит добавить, что мнения по поводу платных консультаций разделились и в самой туристической среде. Сторонники данной инициативы согласны с тем, что работа менеджера, который качественно и со знанием дела проделал свою работу: подобрал тур с учетом пожеланий туриста и т.д., должна быть оплачена.

Те же, кто настроен скептически, опасаются вводить платные консультации, считая, что это понизит лояльность туристов и попросту отпугнет их.

Уже есть и мнение чиновника на этот счет. В комментарии citydog.by замдиректора департамента по туризму Виталий Грицевич отметил, что инициатива не противоречит законодательству. При этом, он добавил, что он лично ее считает «не совсем правильной».

Впрочем, приживется ли данное нововведение в условиях белорусского туррынка, покажет время.