Футболисты солигорского «Шахтера» на своем поле обыграли датский «Эсбьерг» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:0, сообщает БЕЛТА.

Белорусская команда доминировала на протяжении всей игры. Первый гол «горняки» провели в ворота «Эсбьерга» уже на пятой минуте. Хавбек «Шахтера» Элис Бакай ударом со штрафного отправил мяч под ногами игроков соперника, разместившихся в стенке.

Удвоить преимущество солигорцам удалось во втором тайме после розыгрыша углового. На передачу все того же Бакая откликнулся на ближней штанге защитник Павел Рыбак и головой переправил мяч в ворота.

В первом раунде «Шахтер» дважды минимально обыграл мальтийский «Хибернианс» (1:0, 1:0).

Ответный матч с «Эсбьергом» «горняки» проведут в Дании 1 августа.