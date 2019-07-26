Больше всего голосов получила партия «Слуга народа», за которую проголосовали 43.14% избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 100% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

По результатам выборов, больше всего голосов получила партия «Слуга народа», за которую проголосовали 43.16% избирателей. Второе место у партии «Оппозиционная платформа За життя» с 13.05% голосов.

Третье место у партии «Батькивщина», за которую проголосовали 8.18% избирателей. Отметим, что за партию «Европейская солидарность» проголосовали 8.12% людей, а за «Голос» — 5.82%. Эти пять партий проходят в Раду.