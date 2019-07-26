Приорбанк запустил виртуальную карточку Visa для онлайн-платежей. Новинка не

имеет физического носителя и представляет собой «прокачанную» версию Visa Internet.

Виртуальную карточку можно получить бесплатно и мгновенно – прямо в интернет-

банке или мобильном приложении Prior Online. Разве что клиентам других банков для

начала нужно оформить любой продукт в Приорбанке.

Карточка представлена только в цифровом виде, а это значит, что появится в списке

продуктов и станет активной уже в течение нескольких секунд. Нажав на нее, можно

узнать подробную информацию о реквизитах для оплаты (полный номер, срок действия и CVV2-код, который высылается SMS).

С виртуальной карточкой можно быстро и безопасно совершать покупки в интернет-

магазинах, оплачивать услуги и подписки, бронировать отели или покупать билеты.

Карточка выпускается сроком на 4 года в любой из валют – долларах, евро, белорусских или российских рублях. Как и в случае со стандартными карточками, можно осуществлять привычные переводы и отслеживать платежи по детальным выпискам.