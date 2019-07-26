Министерство иностранных дел Беларуси продолжает политику либерализации и совершенствования условий для посещения республики гражданами других стран, следующим шагом может стать внедрение электронных виз. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопрос БЕЛТА.

«Как вы знаете, введен 30-дневный безвизовый режим для граждан почти 80 стран. Мы не останавливаемся на этом и работаем над дальнейшими шагами. Сейчас подготовили правительству предложения по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан третьих стран», — сказал Владимир Макей. Он выразил надежду, что реализовать этот проект получится в течение следующего года.

В Минске 24-26 июля с рабочим визитом находится министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Сегодня в МИД Беларуси состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран.

Как отметил Владимир Макей, безвизовым режимом через Национальный аэропорт Минск с момента его введения в 2017 году воспользовались примерно 9 тыс. латвийцев, а жители приграничных регионов активно пользуются пунктами упрощенного пропуска.